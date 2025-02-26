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        TİM Başkanı Gültepe, Akdenizli ihracatçılarla buluştu:

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Bizim, 2028'de de hedefimiz büyük, 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar da hizmet ihracatı. Toplamda 575 milyar dolar gibi hedef var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:33 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:37
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        TİM Başkanı Gültepe, Akdenizli ihracatçılarla buluştu:
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        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Bizim, 2028'de de hedefimiz büyük, 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar da hizmet ihracatı. Toplamda 575 milyar dolar gibi hedef var." dedi.

        Gültepe, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde (AKİB) düzenlenen "TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları Mersin Toplantısı"nda, Türkiye'yi ihracatta dünyanın ilk 10 ülkesi arasına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Türkiye'nin ocak ayındaki ihracatında artış yaşandığını anlatan Gültepe, belli sektörlerdeki artışla dış satımın istenilen noktaya gelmeyeceğini ifade etti.

        Bu yıl ihracatta hedeflerinin 280 milyar dolar olduğuna değinen Gültepe, şöyle konuştu:

        "Bizim, 2028'de de hedefimiz büyük, 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar da hizmet ihracatı. Toplamda 575 milyar dolar gibi hedef var. 2025'in ilk 2 ayı bitmek üzere önümüzde çok fazla süre yok. Bu ihracat artışları tamam ama bundan sonra mutlak suretle çift rakamlı olması lazım. Yani en az yüzde 10 üzerinde rakamla artış sağlamalıyız ki önümüzdeki dönemlerde ortaya koymuş olduğumuz hedefleri yakalayalım."

        Gültepe, küresel ölçekte yaşanan sıkıntıların ihracata yansıdığına dikkati çekti.

        İhracatın ve üretimin desteklenmesi gerektiğini belirten Gültepe, "Önce bireysel, sonra firmasal daha sonra ilçe ve il bazında iyi olmalıyız ki Türkiye iyi olsun. Türkiye ve ihracat dediğimiz zaman kim yapıyor? Sen, ben, öbürü yapıyor. 262 milyar dolara bizler imza atıyoruz. Firmalar yatırımlarını, üretimlerini artırsın, yeni yerler yapsınlar ki biz ihracatımızı 375 milyar dolara ulaştıralım. Ulaştırır mıyız? Ulaştırırız." değerlendirmesinde bulundu.

        TİM olarak en büyük görevlerinin başında ihracatı artırmak olduğuna değinen Gültepe, sektör temsilcilerini daha iyi noktalara getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

        Gültepe, konuşmasının devamında TİM olarak yaptıkları projeleri ve çalışmaları anlattı.

        AKİB Koordinatör Başkanı Fatih Doğan da birliklerinin ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

        Suriye pazarının bölge ihracatı için önem arz ettiğine değinen Doğan, şunları kaydetti:

        "Türkiye, gümrük bölgesi üzerinde Suriye'ye ihracat ve transit işlemlerinde kısıtlama listelerinin kaldırılması, bu ülkenin yeni yönetiminin 2000 kalemde ithalat yasağını kaldırması ve 259 üründe gümrük vergilerinde Türkiye için indirim kararını almasını önemli adımlar olarak değerlendiriyoruz. 2011'de askıya alınan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşmasının daha kapsamlı ekonomik ortaklık anlayışıyla yeniden hayata geçirilmesini bekliyoruz."

        Konuşmaların ardından program basına kapalı devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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