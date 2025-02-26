Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de öğrencinin duvardaki deliğe sıkışan parmağını itfaiye çıkardı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde parmağı okulun bahçe duvarındaki deliğe sıkışan öğrenci, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:33 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de öğrencinin duvardaki deliğe sıkışan parmağını itfaiye çıkardı
        ABONE OL

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde parmağı okulun bahçe duvarındaki deliğe sıkışan öğrenci, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Gazipaşa Ortaokulu'nda eğitim gören A.H'nin parmağının bahçe duvarındaki deliğe sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Matkapla duvarı delen itfaiye ekibi, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.

        A.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?

        Benzer Haberler

        TİM Başkanı Gültepe, Akdenizli ihracatçılarla buluştu:
        TİM Başkanı Gültepe, Akdenizli ihracatçılarla buluştu:
        Silifke'de okul müdürleri toplantısı düzenlendi
        Silifke'de okul müdürleri toplantısı düzenlendi
        Mersin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Bozyazı'da polis ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
        Bozyazı'da polis ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
        Mersin'de anaokulu öğrencilerine Yörük kültürü tanıtıldı
        Mersin'de anaokulu öğrencilerine Yörük kültürü tanıtıldı
        Bozyazı'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıtıldı
        Bozyazı'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıtıldı