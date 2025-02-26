Silifke'de yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor
Mersin'in Silifke ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor.
Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yolları bakımdan geçiriyor.
Ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yol açma çalışması yürütüyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, çalışmaların mahalle sakinleri ve sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını sağladığını kaydetti.
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