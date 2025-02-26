Silifke'de yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yolları bakımdan geçiriyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.