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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 21:37 Güncelleme: 26.02.2025 - 21:52
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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Gizella Viola Gyorgyi (Romanya), Silvia Marziali (İtalya), Kirile Tvauri (Gürcistan)

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Howard 18, Fauthoux 7, Carleton 12, Araujo 16, Johannes 21, Asena Yalçın, Anderson 7, Sinem Ataş 6, Diallo 2, Pelin Bilgiç 3

        Valencia Basket: Fingall 9, Romero 11, Fiebich 16, Iagupova 11, Alexander 12, Mavunga 10, Torrens 5, Casas, Vitola, Tumer 3

        1. Periyot: 21-15

        Devre: 41-34

        3. Periyot: 66-60

        MERSİN

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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