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        Mersin'de iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 23:09 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:12
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        Mersin'de iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Öğretmenler Mahallesi'nde, iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatıda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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