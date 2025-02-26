Mersin'de iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Öğretmenler Mahallesi'nde, iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatıda hasar meydana geldi.
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