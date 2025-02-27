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        Mersinspor kupa mesaisinin ardından ligde play-off'u hedefliyor

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'de elenen Mersinspor, ligdeki play-off hedefini gerçekleştirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:08
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        Mersinspor kupa mesaisinin ardından ligde play-off'u hedefliyor
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'de elenen Mersinspor, ligdeki play-off hedefini gerçekleştirmek istiyor.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 10 yıl aradan sonra çıkan ve bu sezon gösterdiği başarıyla Basketbol ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'ne kalan Mersin ekibi, yarı finalde Beşiktaş Fibabanka'ya 83-63 yenilerek kupaya veda etti.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne verilen milli aranın ardından Mersin'de hazırlıklarına başlayan Mersin ekibi, sezon başında belirlediği play-off hedefine odaklandı.

        Ligde çıktığı 18 karşılaşmada 11 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Mersinspor, ligde 6. sırada bulunuyor.

        Ligin kalan maçlarında başarı göstererek play-off potasında kalmak isteyen Mersinspor, lig hazırlıklarını Mersin'de sürdürüyor.

        Mersin ekibi, ligin 19. haftasında 1 Mart Cumartesi günü deplasmanda 23 puanlı Manisa Basket ile karşılaşacak.

        Başantrenör Can Sevim, AA muhabirine, Mersin'i Türkiye Kupası'nda iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

        Kupa mücadelesinin kulüp için önemli olduğuna değinen Sevim, "Kupaya kalmak öncelikli hedefimizdi. Sonra Dörtlü Fiinal'e kalmaktı. Onları başardık. Çok önemli bir başarıydı. Orada olduğumuz için mutluyuz." dedi.

        - "Kalan 12 maç final havasında geçecek"

        Can Sevim, şu anda lige odaklandıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Ligi olabildiğince üst noktada bitirip play-off'ta yer almayı hedefliyoruz. Kalan 12 maç final havasında geçecek. Çünkü ligin sonu yaklaştıkça özellikle her takım kendi hedefine yaklaşmak için daha agresif ve saldırgan olmaya başlıyor. Düşme korkusu yaşayan, play-off'a girmek isteyen takımlar olacak. Diğer taraftan play-off'ta üst sıraları almak isteyen takımlarla karşılaşacağız. Onlar da daha iyi pozisyon almak için tüm güçlerini ortaya koyacaklar. Buna hazır olmamız lazım."

        Sevim, her maçı tek tek değerlendireceklerini ve kazanmak için sahada olacaklarını vurguladı.

        - Basketbolcular play-off'u istiyor

        Oyunculardan Tevfik Akdamar da Mersin'i Türkiye Kupası'nda temsil ettikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

        Lige en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Tevfik, "Play-in oynamadan direkt play-off oynamak istiyoruz. Bunun için ilk 6'daki pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Evimizde kaybetmiyoruz. Deplasmanlardan alacağımız galibiyetlerle ilk 6'da kalacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Emre Tanışan da kalan maçların çok önemli olduğunu kaydederek, "Play-off konusunda pozitifiz. Yapabileceğimize inanıyoruz. Önemli maçlarımız var. Odaklanıyoruz ve adım adım hepsini kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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