Mersin'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin 393 lira ceza uygulandı
Mersin'de otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin 393 lira ceza kesildi.
Mersin'de otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin 393 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Bozyazı ilçesinde otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, plakası tespit edilen aracın M.A.P'ye ait olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 46 bin 393 lira ceza uygulandı.
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