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        Mersin'de sahte bandrollü 580 kilogram tütün ele geçirildi

        Mersin'de sahte bandrollü 580 kilogram tütün ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:22
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        Mersin'de sahte bandrollü 580 kilogram tütün ele geçirildi
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        Mersin'de sahte bandrollü 580 kilogram tütün ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kente sahte bandrollü tütün sevkiyatı yapılacağını belirleyen ekipler çalışma başlattı.

        Takibe alınan bir kamyon, Tarsus ilçesindeki kontrol noktasında durduruldu.

        Araçta sahte bandrollü 580 kilogram tütün ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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