Mersin'de cayrokopter destekli denetimde 26 sürücüye para cezası kesildi
Mersin'de jandarma ekiplerinin cayrokopter destekli trafik denetiminde 26 sürücüye para cezası uygulandı.
Mersin'de jandarma ekiplerinin cayrokopter destekli trafik denetiminde 26 sürücüye para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda denetim yaptı.
Cayrokopter destekli havadan yürütülen uygulamada, 265 araç kontrol edildi.
Denetimlerde 26 sürücüye ceza kesildi, 5 araç trafikten men edildi.
Öte yandan, uygulamada Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sırasında çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 2 kişi yakalandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.