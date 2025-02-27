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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Mersin'de yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:01 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:09
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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde 9 cep telefonu, 9 SIM kart, 7 bilgisayar, sabit disk sürücüleri ve veri depolama aygıtları ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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