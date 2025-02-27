Aydıncık Kaymakamı Kurdu, Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'nu ziyaret etti

Aydıncık Kaymakamı Sançar Batuhan Kurdu, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'na ziyarette bulundu.

Kurdu, makamında ziyaret ettiği Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'na misafirperverliği için teşekkür etti.

Topsakaloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi adına işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.