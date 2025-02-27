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        Akdeniz Kaymakamı Şener, ürünleri zirai dondan etkilenen çiftçilerle görüştü

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ürünleri zirai dondan etkilenen çiftçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:26 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:26
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        Akdeniz Kaymakamı Şener, ürünleri zirai dondan etkilenen çiftçilerle görüştü
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        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ürünleri zirai dondan etkilenen çiftçilerle bir araya geldi.

        Belediyenin açıklamasına göre Şener, zirai don nedeniyle zarar oluşan tarım alanlarını inceledi.

        Şener, görüştüğü üreticilere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        İncelemede Şener'e, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Hatipoğlu da eşlik etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, "Bölgenin 'afet bölgesi' olarak ilan edilmesi için gerekli çalışmalar sürüyor. Hasar tespit çalışmaları 3 Mart'ta başlayacak. Devlet her zaman çiftçilerin yanında." ifadesini kullandı.

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