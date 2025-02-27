Mersin'de vefat eden Kıbrıs gazisi Ramazan Bağan'ın cenazesi defnedildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ramazan Bağan'ın cenazesi toprağa verildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ramazan Bağan'ın cenazesi toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Bağan için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Bağan'ın naaşı, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Törene, Bağan'ın yakınları, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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