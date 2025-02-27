Mersin'de horoz dövüşüyle bahis oynatılan kıraathanedeki 128 kişiye para cezası

Mersin'de bir kıraathanede horoz dövüştürülerek bahis oynandığı sırada yakalanan 128 kişiye, toplam 1 milyon 194 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, bir kıraathanede horoz dövüştürülüp bahis oynandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Ahlak Büro Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kıraathanenin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

- Horoz dövüşü için ring kurulmuş

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, kıraathanede horoz dövüşü için ring kurulduğu, hayvanların kafeste tutulduğu, bazı kişilerin ringde "hakemlik" yaptığı ve bahis oynatıldığı belirlendi.

Operasyonda horozlar üzerinden bahis oynattığı ve oynadığı tespit edilen 128 kişiye, 1 milyon 194 bin lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi ve yetkilisi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince işlem yapan ekipler, horoz dövüşünden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 990 liraya el koydu.

Ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathaneyi mühürleyerek faaliyetlerini durduran ekipler, kafesteki 21 horozu da muhafaza altına alarak ilgili hayvanat bahçesi görevlilerine teslim etti.