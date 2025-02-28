Mersin'de boş çiftlik evinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde boş çiftlik evinde çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde boş çiftlik evinde çıkan yangın söndürüldü.
Elvanlı Mahallesi'ndeki kullanılmayan ve içinde eski mobilya ile ahşapların bulunduğu boş çiftlik evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangının 150 metre ilerideki trafo merkezine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
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