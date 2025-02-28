Mersin'de kaçak kazı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Mersin'inÇamlıyayla ilçesinde kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

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