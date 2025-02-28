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        Mersin'de ilkokul öğrencileri piknik yaptı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kökobası İlkokulu öğrencileri "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" etkinliği kapsamında piknik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 10:17 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:17
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        Mersin'de ilkokul öğrencileri piknik yaptı
        ABONE OL

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kökobası İlkokulu öğrencileri "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" etkinliği kapsamında piknik yaptı.

        Tekedüzü mevkisinde düzenlenen piknikte öğrenciler açık havada eğlenceli vakit geçirdi, öğretmenleri eşliğinde sağlıklı yiyecekler tüketti.

        Piknikte doğa yürüyüşü, oyunlar ve çeşitli atölye çalışmaları da yapıldı.

        Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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