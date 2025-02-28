Mersin'de ilkokul öğrencileri piknik yaptı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kökobası İlkokulu öğrencileri "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" etkinliği kapsamında piknik yaptı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kökobası İlkokulu öğrencileri "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" etkinliği kapsamında piknik yaptı.
Tekedüzü mevkisinde düzenlenen piknikte öğrenciler açık havada eğlenceli vakit geçirdi, öğretmenleri eşliğinde sağlıklı yiyecekler tüketti.
Piknikte doğa yürüyüşü, oyunlar ve çeşitli atölye çalışmaları da yapıldı.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
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