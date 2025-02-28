Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adreslerde 3 bin 560 uyuşturucu hap, 770 gram esrar, 40 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kenevir tohumu, 2 av tüfeği, 2 tabanca, 2 bıçak, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ve Anamur ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.

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