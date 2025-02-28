Mersin'de yatılı öğrenciler "Pansiyon Atölyesi" projesiyle el becerilerini geliştiriyor

ALEYNA COŞKUN - Mersin'de pansiyonlarda kalan 14-17 yaş aralığındaki kız öğrenciler, "Pansiyon Atölyesi" projesiyle yemek yapımından dikişe ve seramik boyamaya kadar farklı atölyelerde çalışma yapıyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in "Pansiyonlarda kalan çocuklarımız için ne yapabiliriz?" sorusuyla ortaya çıkan Pansiyon Atölyesi projesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirildi.

Projeyle evlerinden uzakta eğitim gören öğrenciler, Mersin Olgunlaşma Enstitüsünün seramik, yiyecek-içecek, el sanatları ve giyim atölyelerinde eğitim alıyor.

Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, onlara geleneksel sanatları tanıtmak ve pratik beceriler kazandırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, öğrenciler 5 haftalık süreçte atölyelerde çalışmalar yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, AA muhabirine, projeyle öğrencilerin el becerilerini geliştirerek daha üretken olmalarını hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin dijital çağın içine hapsolmalarını istemediklerini belirten Durmuş, "Pansiyonda kalıyorlar, annelerinden uzaktalar. Öğrencilerin atölyelerde öğretmenlerimizle birlikte anne şefkatini hissetmiş olup, onlardan aldıkları deneyim ve tecrübeleri kendilerinden sonraki kuşaklara aktarabilmeleri için böyle çalışma yaptık." dedi.

Durmuş, çocukların akademik başarıyla birlikte temel yaşam becerileri de edinmeleri gerektiğini dile getirdi.

Projeyle atölye çalışmalarına katılan öğrencilerden güzel geri dönütler aldıklarını anlatan Durmuş, şöyle konuştu:

"Akademik anlamdaki yorgunluklarını sanatsal, temel yaşam becerileri alanında ya da mutfakta vakit geçirerek atabilmeleri için imkan sunuyoruz. Köklü geçmişinden güç alarak, zamanın ruhunu yakalayıp geleceği tasarlayan bir gençlik olsun istiyorum. Edindikleri bilgiyi deneyim ve tecrübelerle bir araya getirerek becerilerini artırabilmeliler. Odağında bilgi, hedefinde beceri olan gençlerin geleceği tasarlamalarını arzu ediyoruz."

Durmuş, şu an Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde uygulanan projeye kentteki diğer okulların pansiyonlarında kalan lise öğrencilerini de dahil edeceklerini belirtti.