Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu
Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu
Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destek olmak için etkinlik düzenledi.
Komutanlık hizmet binasındaki etkinliğe çok sayıda jandarma personeli katılarak kan bağışı yaptı.
Türk Kızılay yetkilileri duyarlılıklarından dolayı jandarma ekibine teşekkür etti.
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