Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu

Türk Kızılay yetkilileri duyarlılıklarından dolayı jandarma ekibine teşekkür etti.

Komutanlık hizmet binasındaki etkinliğe çok sayıda jandarma personeli katılarak kan bağışı yaptı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destek olmak için etkinlik düzenledi.

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