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        Basketbolda İlkem Yapı Tarsusspor, Danilos Pizza'yı konuk edecek

        İlkem Yapı Tarsusspor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında yarın Danilos Pizza ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:22 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:22
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        Basketbolda İlkem Yapı Tarsusspor, Danilos Pizza'yı konuk edecek
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        İlkem Yapı Tarsusspor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında yarın Danilos Pizza ile karşılaşacak.

        Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak mücadelede hakemler Ahmet Tatlıcı, Aydın Karaçam ve Seda Esen görev yapacak.

        Ligde topladığı 26 puanla 9. sırada yer alan Tarsus ekibi, rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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