Basketbolda İlkem Yapı Tarsusspor, Danilos Pizza'yı konuk edecek
İlkem Yapı Tarsusspor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında yarın Danilos Pizza ile karşılaşacak.
İlkem Yapı Tarsusspor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında yarın Danilos Pizza ile karşılaşacak.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak mücadelede hakemler Ahmet Tatlıcı, Aydın Karaçam ve Seda Esen görev yapacak.
Ligde topladığı 26 puanla 9. sırada yer alan Tarsus ekibi, rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.
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