Mersin Spor, yarın Manisa Basket'e konuk olacak
Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yarın deplasmanda Manisa Basket ile karşılaşacak.
Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yarın deplasmanda Manisa Basket ile karşılaşacak.
Muradiye Spor Salonu'nda, saat 15.30'da başlayacak mücadelede hakemler Emin Moğulkoç, Özlem Yalman ve Orhan Çağrı Hekimoğlu görev yapacak.
Ligdeki 18 karşılaşmada 29 puan toplayan Mersin ekibi, 6. sırada bulunuyor.
Manisa Basket ise 23 puanla 14. basamakta yer alıyor.
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