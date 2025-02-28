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        Mersin Erdemli'de kan bağışı kampanyası yapıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:24 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:39
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        Mersin Erdemli'de kan bağışı kampanyası yapıldı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

        Türk Kızılay Mersin Kan Bağışı Merkezi tarafından Sinan Suverir İmam Hatip Ortaokulu'nda etkinlik organize edildi.

        Etkinlikte öğrenciler, veliler ve jandarma personeli kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay Mersin Kan Bağışı Merkezi kan bağışı kazanım uzmanı Özden Altun, gazetecilere, kampanyayı öğrencilerin çağrısıyla yaptıklarını söyledi.

        Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Altun, "Genelde ramazan ayı içinde kan stoklarında azalma görülür. Problem yaşamamak adına stoklarımızı dolduruyoruz. Böylece ramazanda kan ihtiyacı olanlara kanlarımızı problemsiz ulaştıracağız." dedi.

        Etkinlikte kan bağışında bulunanlara madalya ve teşekkür belgesi verildi.​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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