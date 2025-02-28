Mersin Akdeniz'deki camiler ramazan ayına hazırlandı
Mersin'de, ramazan ayı dolayısıyla camilerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Mersin'de, ramazan ayı dolayısıyla camilerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı Mobil İbadethane Temizlik ekipleri, ilçedeki 114 camide temizlik, hijyen ve bakım hizmetini sürdürüyor.
Ekipler camilerdeki halıları yıkadı, temizlik çalışması yaparak dezenfekte etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmesi için özveriyle çalıştıklarını kaydetti.
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