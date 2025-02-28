Mersin'de deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki ortaokulda deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki ortaokulda deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Gazi Ortaokulu'nda icra edilen tatbikatta öğrenciler ve okulda çalışanlar katıldı.
Tatbikatta olası deprem ve yangın anında yapılaması gerekenler anlatıldı.
Senaryo gereği yapılan deprem ve yangın tatbikatı başarılı şekilde tamamlandı.
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