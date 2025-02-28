Mersin'de zirai dondan etkilenen üreticilere destek çağrısı yapıldı

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, ürünleri zirai dondan etkilenen çiftçilerle destek verilmesi gerektiğini bildirdi.

Gümüş, yazılı açıklamasında, bölgede yaşanan zirai dondan ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Üreticilerin büyük zarara uğradığını belirten Gümüş, "Bu yaraların sarılması, sürdürülebilir bir tarımın devam etmesi için acilen devletimiz gerekli tedbirleri alarak banka borçlarını faizsiz olarak ertelemeli, bölgemiz afet bölgesi olarak ilan edilmeli, afetten zarar gören üreticilerimize yeni sübvansiyonlu krediler verilmelidir." ifadesini kullandı.