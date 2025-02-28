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        Mersin'de lokanta önündeki çiçeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasında

        Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kadının arabasıyla gelip lokanta önündeki çiçeği çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:57 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:57
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        Mersin'de lokanta önündeki çiçeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasında
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kadının arabasıyla gelip lokanta önündeki çiçeği çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde lokanta işleten Cemil Peker, iş yerinin önündeki bir çiçeğin yerinde olmadığını fark etti.

        Güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen Peker, çiçeğin lokanta önüne gelen kadın tarafından çalındığını tespit etti.

        Görüntülerde, otomobili ile lokanta önüne gelen kadının iş yerinin önündeki çiçeği aracına koyup bölgeden ayrılması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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