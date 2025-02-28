Mersin'de lokanta önündeki çiçeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen Peker, çiçeğin lokanta önüne gelen kadın tarafından çalındığını tespit etti.

Merkez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde lokanta işleten Cemil Peker, iş yerinin önündeki bir çiçeğin yerinde olmadığını fark etti.

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