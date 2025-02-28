Mersin'de lokanta önündeki çiçeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasında
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kadının arabasıyla gelip lokanta önündeki çiçeği çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kadının arabasıyla gelip lokanta önündeki çiçeği çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde lokanta işleten Cemil Peker, iş yerinin önündeki bir çiçeğin yerinde olmadığını fark etti.
Güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen Peker, çiçeğin lokanta önüne gelen kadın tarafından çalındığını tespit etti.
Görüntülerde, otomobili ile lokanta önüne gelen kadının iş yerinin önündeki çiçeği aracına koyup bölgeden ayrılması yer alıyor.
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