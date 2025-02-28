Mersin'de öğrenciler ekimini yaptığı marulları hasat etmeye başladı

Tarım konusunda bilinçli nesil yetiştirmenin önemli olduğunu belirten Eroğlu, "Çocuklar, bahçede dikmiş oldukları sebzelerin hasadını yaparak satışını gerçekleştirdi. Bu deneyim, onların emekle üretim sürecine katılmalarını ve doğanın değerini anlamalarını sağlıyor." diye konuştu.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin öğrencilerin doğayla bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

Satışı yapılan marullardan elde edilecek gelirle ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi desteği yapılacak.

Silifke Tarım Üretim ve Fen Okulunda geçen yıl Aralık ayında ekimi yapılan marulları öğrenciler hasat etmeye başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilerin okul bahçesinden hasat ettiği marullardan elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi yardımında bulunulacak.

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