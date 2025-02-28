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        Mersin'de öğrenciler ekimini yaptığı marulları hasat etmeye başladı

        Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilerin okul bahçesinden hasat ettiği marullardan elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi yardımında bulunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:30 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:35
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        Mersin'de öğrenciler ekimini yaptığı marulları hasat etmeye başladı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilerin okul bahçesinden hasat ettiği marullardan elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi yardımında bulunulacak.

        Silifke Tarım Üretim ve Fen Okulunda geçen yıl Aralık ayında ekimi yapılan marulları öğrenciler hasat etmeye başladı.

        Öğrenciler yetkililerin desteğiyle hasat ettiği marulları halk pazarında satışa sundu.

        Satışı yapılan marullardan elde edilecek gelirle ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi desteği yapılacak.

        Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin öğrencilerin doğayla bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

        Tarım konusunda bilinçli nesil yetiştirmenin önemli olduğunu belirten Eroğlu, "Çocuklar, bahçede dikmiş oldukları sebzelerin hasadını yaparak satışını gerçekleştirdi. Bu deneyim, onların emekle üretim sürecine katılmalarını ve doğanın değerini anlamalarını sağlıyor." diye konuştu.

        Eroğlu, bu uygulamanın öğrencilere, üretimin değerini, emeğin karşılığını alma deneyimi yaşattığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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