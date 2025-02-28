Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Toroslar ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Toroslar ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Halkkent Mahallesi Ceyhan Caddesi'ndeki binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
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