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        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Toroslar ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:40 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:44
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        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Halkkent Mahallesi Ceyhan Caddesi'ndeki binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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