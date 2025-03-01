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        Mersin merkezli tefecilik operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

        Mersin ve Adana'da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yakalanan 40 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 12:54 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:13
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        Mersin merkezli tefecilik operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı
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        Mersin ve Adana'da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yakalanan 40 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekiplerince 25 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 5 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü savcılıktan, biri de emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

        Bu arada, şüphelilerin tefecilikten 250 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ve 36 araç ile 6 taşınmazın devrini kendi üzerlerine aldıkları belirlendi.

        Öte yandan, operasyon anı, polis dronu ve kamerasıyla görüntülendi.

        Komisyon ve faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 25 Şubat'ta Mersin ve Adana'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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