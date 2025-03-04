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        Bozyazı'da öğrenciler bağımlılık mücadele konusunda bilgilendirildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, öğrencilere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:55 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:55
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        Bozyazı'da öğrenciler bağımlılık mücadele konusunda bilgilendirildi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, öğrencilere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Yeşilay Bozyazı Temsilciliği tarafından Yeşilay Haftası kapsamında, ilçedeki bazı anaokulu ile ilk ve ortaokullarda bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilinçlendirme seminerleri düzenlendi.

        Programlarda, öğrencilere bağımlılığın zararları anlatıldı.

        Seminerlere, Yeşilay Bozyazı Temsilcisi Murat Baturay, Bozyazı Bağımlılıkla Mücadele ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ülker Aslan, Anamur Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mehmet Gümüş de katıldı.

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