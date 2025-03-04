Bozyazı'da öğrenciler bağımlılık mücadele konusunda bilgilendirildi

Seminerlere, Yeşilay Bozyazı Temsilcisi Murat Baturay, Bozyazı Bağımlılıkla Mücadele ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ülker Aslan, Anamur Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mehmet Gümüş de katıldı.

Yeşilay Bozyazı Temsilciliği tarafından Yeşilay Haftası kapsamında, ilçedeki bazı anaokulu ile ilk ve ortaokullarda bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilinçlendirme seminerleri düzenlendi.

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