Tarsus'ta seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Y.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Taşobası Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Aracını durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını söndürmek isterken hafif yaralanan sürücü, tedavi için ambulansa alındı.
İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında kamyonda hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.