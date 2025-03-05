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        Mersin'de trafik ve asayiş uygulamasında 94 firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 94 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:40
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        Mersin'de trafik ve asayiş uygulamasında 94 firari hükümlü yakalandı
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        Mersin'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 94 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Güvenli Trafik, Huzurlu Şehir" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında kent genelinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Polis ve jandarma ekiplerince 40 farklı noktada yapılan uygulamada 12 bin 72 araç kontrol edildi.

        Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 94 firari hükümlü yakalandı, tabanca, kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler, 433 araç sürücüsü hakkında işlem yaptı, 7 motosiklet ve 32 otomobili de trafikten men etti.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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