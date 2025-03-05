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        Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 gündür kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:52 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:52
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        Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 gündür kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Dağlı Mahallesi Dağlı Kalesi mevkisinde hayvanlarını otlatan Mesut Topal, keçilerinden 6'sının eksik olduğunu fark etti.

        Dron desteğiyle keçilerini aramaya başlayan Topal, hayvanlarının yaklaşık 150 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldığını gördü.

        Topal'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ulaştıkları bölgeden ip düzeneğiyle keçileri kurtardı.

        Hayvanlarına kavuşan Mesut Topal, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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