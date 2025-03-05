Bozyazı'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi'nde, A.D. idaresindeki 33 CET 25 plakalı otomobil ile M.E.A'nın kullandığı 33 ZD 518 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.