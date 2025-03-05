Bozyazı'da çiçekçi esnafı "Kadınlar Günü"ne hazırlanıyor
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çiçekçi esnafı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlıklarına devam ediyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çiçekçi esnafı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlıklarına devam ediyor.
İlçede çiçek satışı yapılan işletmeler, Dünya Kadınlar Günü için hazırlıklarını sürdürüyor.
Çiçekçi esnaflarından Gülcan Navgasın, 8 Mart'ın sektörün önemli günleri arasında yer aldığını söyledi.
Orkide, gül, frezya ve lalenin en çok tercih edilen ürünler arasında olduğunu anlatan Navgasın, "Müşterilerimizin bütçesine göre elimizden geldiğince uygun alternatifler sunmaya çalışıyoruz. Dünya Kadınlar Günü, insanlar için duygusal bir anlam taşıyor. Çok sayıda kişi eşine, annesine, kızına veya arkadaşına çiçek alarak onları mutlu etmeye çalışıyor." diye konuştu.
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