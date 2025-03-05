Atakaş Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanda futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi.
Basına kapalı antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Trabzonspor-Hatayspor karşılaşması, 8 Mart Cumartesi saat 20.30'da Papara Park Stadı'nda oynanacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.