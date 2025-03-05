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        Mersin'de kontrollü patlatma sırasında fırlayan kaya parçaları eve isabet etti

        Mersin'in Erdemli ilçesinde yol çalışmasındaki kontrollü patlatma sırasında fırlayan kaya parçaları müstakil eve isabet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:56 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:14
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        Mersin'de kontrollü patlatma sırasında fırlayan kaya parçaları eve isabet etti
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde yol çalışmasındaki kontrollü patlatma sırasında fırlayan kaya parçaları müstakil eve isabet etti.

        Kocahasanlı Mahallesi'ndeki bağlantı yolu çalışmasında kayalık alanda kontrollü patlatma yapıldı.

        Bu sırada fırlayan kaya parçaları A.G'nin müstakil evine çarptı.

        Evdeki 2 kişinin hafif yaralandığı olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Patlatma anı ikametin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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