Mersin'de kontrollü patlatma sırasında fırlayan kaya parçaları eve isabet etti
Mersin'in Erdemli ilçesinde yol çalışmasındaki kontrollü patlatma sırasında fırlayan kaya parçaları müstakil eve isabet etti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yol çalışmasındaki kontrollü patlatma sırasında fırlayan kaya parçaları müstakil eve isabet etti.
Kocahasanlı Mahallesi'ndeki bağlantı yolu çalışmasında kayalık alanda kontrollü patlatma yapıldı.
Bu sırada fırlayan kaya parçaları A.G'nin müstakil evine çarptı.
Evdeki 2 kişinin hafif yaralandığı olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Patlatma anı ikametin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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