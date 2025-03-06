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        Mersin'de metruk evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde metruk evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 06:13 Güncelleme: 06.03.2025 - 06:25
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        Mersin'de metruk evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde metruk evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Şehitkerim Mahallesi'ndeki tek katlı metruk evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndüren itfaiye ekipleri, metruk evde 1 kişinin cansız bedenini buldu.

        Polis ekipleri, yangında ölen kişinin Bekir Akkoyun (59) olduğunu tespit etti.

        Akkoyun'un cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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