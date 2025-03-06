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        Mersin'de teravih namazını kaçırmayan çocuklar ödüllendirildi

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, teravih namazını kaçırmayan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:15 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:09
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        Mersin'de teravih namazını kaçırmayan çocuklar ödüllendirildi
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, teravih namazını kaçırmayan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Hayırsever Adem Uslu, çocukların camiye gelmesini sağlamak için İl Müftülüğü öncülüğünde "Paylaştıkça Çoğalan Sevinçler" projesini başlattı.

        Proje kapsamında 45 Evler Selime Gök Camisi'nde çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Uslu, kadınlara da şal, tespih ve zikirmatik hediye etti.

        İl Müftüsü Aydın Yığman, AA muhabirine, camilerde çocuk sesinin eksik olmaması gerektiğini söyledi.

        Kentteki belirli camilerde çocuklara hediye dağıtıldığını belirten Yığman, "Ramazan manevi eğitim ayıdır. Çocuklarımızı camilerimize alıştıralım. Bu şekilde dinimizi gelecek nesillere aktarmış olacağız. Bu anlamda güzel etkinlikler yapılıyor." dedi.

        Uslu da çocukları sevindirmek için etkinliklerine devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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