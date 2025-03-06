Mersin'de teravih namazını kaçırmayan çocuklar ödüllendirildi

Uslu da çocukları sevindirmek için etkinliklerine devam edeceğini kaydetti.

Kentteki belirli camilerde çocuklara hediye dağıtıldığını belirten Yığman, "Ramazan manevi eğitim ayıdır. Çocuklarımızı camilerimize alıştıralım. Bu şekilde dinimizi gelecek nesillere aktarmış olacağız. Bu anlamda güzel etkinlikler yapılıyor." dedi.

Proje kapsamında 45 Evler Selime Gök Camisi'nde çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Uslu, kadınlara da şal, tespih ve zikirmatik hediye etti.

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