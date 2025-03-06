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        Anamur'da genç hafızlar hatimli teravih namazı kıldırıyor

        Mersin'in Anamur ilçesinde genç hafızlar hatimli teravih namazı kıldırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:21 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:21
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        Anamur'da genç hafızlar hatimli teravih namazı kıldırıyor
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        Mersin'in Anamur ilçesinde genç hafızlar hatimli teravih namazı kıldırıyor.

        İlçede ramazan ayında Hz. Ali ile Merkez camilerinde hatimli teravih namazı kıldırılmaya başlandı.

        Hatimli namaz, Mus'ab Bin Umeyr Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nun genç hafızları tarafından kıldırılıyor.

        Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, genç hafızların arkasında cemaatle saf tutmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

        Mus'ab Bin Umeyr Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Yöneticisi Ahmet Emin Uğurlu da genç hafızları geleceğe hazırlama ilkesiyle hareket ettiklerini kaydetti.

        Öte yandan, kurs öğrencileri ilçedeki diğer camilerde mukabele geleneğini de sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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