Anamur'da genç hafızlar hatimli teravih namazı kıldırıyor
Mersin'in Anamur ilçesinde genç hafızlar hatimli teravih namazı kıldırıyor.
Mersin'in Anamur ilçesinde genç hafızlar hatimli teravih namazı kıldırıyor.
İlçede ramazan ayında Hz. Ali ile Merkez camilerinde hatimli teravih namazı kıldırılmaya başlandı.
Hatimli namaz, Mus'ab Bin Umeyr Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nun genç hafızları tarafından kıldırılıyor.
Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, genç hafızların arkasında cemaatle saf tutmaktan gurur duyduklarını ifade etti.
Mus'ab Bin Umeyr Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Yöneticisi Ahmet Emin Uğurlu da genç hafızları geleceğe hazırlama ilkesiyle hareket ettiklerini kaydetti.
Öte yandan, kurs öğrencileri ilçedeki diğer camilerde mukabele geleneğini de sürdürüyor.
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