Anamur'da genç hafızlar hatimli teravih namazı kıldırıyor

Öte yandan, kurs öğrencileri ilçedeki diğer camilerde mukabele geleneğini de sürdürüyor.

Mus'ab Bin Umeyr Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Yöneticisi Ahmet Emin Uğurlu da genç hafızları geleceğe hazırlama ilkesiyle hareket ettiklerini kaydetti.

Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, genç hafızların arkasında cemaatle saf tutmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Hatimli namaz, Mus'ab Bin Umeyr Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nun genç hafızları tarafından kıldırılıyor.

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