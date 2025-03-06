Mersin'de öğrencilerin hasat ettiği ürünlerin satışından gıda kolisi hazırlandı

Yaptıkları projede öğrencilere yardımlaşma bilinci kazandırmak istediklerini ifade eden Eroğlu, projeyle öğrencilerin tarımsal üretim konusunda tecrübe kazandığını kaydetti.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, yaptığı açıklamada, öğrencilerin üretime katkı sağlamasının önemli olduğunu belirtti.

Satıştan elde edilen gelirle hazırlanan gıda kolileri, "Bir Şefkat Haresi Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler ve ailelerine ulaştırıldı.

Silifke Tarım Üretim ve Fen Okulu'nda öğrencilerin yetiştirip hasat ettiği ürünlerin satışı yapıldı.

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