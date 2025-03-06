Mersin'de öğrencilerin hasat ettiği ürünlerin satışından gıda kolisi hazırlandı
Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilerin okulda hasat ettiği ürünlerin satışından elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulunuldu.
Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilerin okulda hasat ettiği ürünlerin satışından elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulunuldu.
Silifke Tarım Üretim ve Fen Okulu'nda öğrencilerin yetiştirip hasat ettiği ürünlerin satışı yapıldı.
Satıştan elde edilen gelirle hazırlanan gıda kolileri, "Bir Şefkat Haresi Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler ve ailelerine ulaştırıldı.
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, yaptığı açıklamada, öğrencilerin üretime katkı sağlamasının önemli olduğunu belirtti.
Yaptıkları projede öğrencilere yardımlaşma bilinci kazandırmak istediklerini ifade eden Eroğlu, projeyle öğrencilerin tarımsal üretim konusunda tecrübe kazandığını kaydetti.
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