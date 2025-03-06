Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Yeşilay Haftası&#39;nda sigarayı bırakma kararı alan vatandaşı ziyaret etti.Topsakaloğlu ve eşi Gül Topsakaloğlu, Yeşilay Haftası&#39;nda sigarayı bırakmaya karar veren Mehmet Arıktekin&#39;in evine iftarda misafir oldu.Aileyle sohbet eden Topsakaloğlu, Arıktekin&#39;e sigaradan kurtulma sürecinde destek olacaklarını söyledi.Topsakaloğlu, Yeşilayın bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarını da anlattı.Ziyarette Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muhammet Yıldırım da yer aldı.