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        Mersin'de polis ekiplerince hal kompleksinde denetim yapıldı

        Mersin'de polis ekiplerince hal kompleksinde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:04 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:04
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        Mersin'de polis ekiplerince hal kompleksinde denetim yapıldı
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        Mersin'de polis ekiplerince hal kompleksinde denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, asayiş olaylarının önlenebilmesi, çalıntı araçların yakalanması ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Mersin Hal Kompleksi'nde yapılan uygulamada 485 kişi, 60 araç ve 46 motosiklet kontrol edildi.

        Denetimlerde, 3 sürücüye trafik cezası uygulandı, bir araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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