Mersin'de polis ekiplerince hal kompleksinde denetim yapıldı

Mersin Hal Kompleksi'nde yapılan uygulamada 485 kişi, 60 araç ve 46 motosiklet kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, asayiş olaylarının önlenebilmesi, çalıntı araçların yakalanması ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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