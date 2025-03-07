Mersin'de jandarmadan trafik ve asayiş denetimi

Mersin'de jandarma ekiplerince trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, D-400 kara yolu ve Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki kontrol noktalarında denetimler devam ediyor.

Yapılan trafik ve asayiş denetimlerinde, ekipler sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy da denetimlere katılarak incelemelerde bulundu.

Atasoy, denetimlerde önceliğin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, bu çalışmaların kentin huzuru, güvenliği için büyük önem arz ettiğini kaydetti.