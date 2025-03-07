Mersin'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda K.S. ve H.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada K.S'nin yanındaki A.K, H.Ç'yi boğazından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.Ç, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan H.Ç, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerince olaya karıştıkları belirlenen K.S. ve A.K. ile henüz isimleri öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, H.Ç'nin boğazından bıçaklandığı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.