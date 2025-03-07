Mersinspor, Beşiktaş Fibabanka maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Sevim, maçta taraftar desteğine çok fazla ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

Beşiktaş Fibabanka maçına iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Sevim, "Sahaya planladığımız ve organize olduğumuz şekilde yerleşebilirsek Beşiktaş'a karşı galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle hücumda çok dikkatli olmamız ve top kaybı yapmamamız gerekiyor. Bunun üzerine çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Can Sevim, kendi sahalarında iyi oynayan takım olduklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman gerçekleştirdi.

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

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