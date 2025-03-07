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        Mersinspor, Beşiktaş Fibabanka maçının hazırlıklarını sürdürüyor

        Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 17:12 Güncelleme: 07.03.2025 - 17:18
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        Mersinspor, Beşiktaş Fibabanka maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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        Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman gerçekleştirdi.

        İdmanda basketbolcular taktik çalıştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Can Sevim, kendi sahalarında iyi oynayan takım olduklarını kaydetti.

        Beşiktaş Fibabanka maçına iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Sevim, "Sahaya planladığımız ve organize olduğumuz şekilde yerleşebilirsek Beşiktaş'a karşı galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle hücumda çok dikkatli olmamız ve top kaybı yapmamamız gerekiyor. Bunun üzerine çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Sevim, maçta taraftar desteğine çok fazla ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

        Mersinspor ile Beşiktaş Fibabanka, 9 Mart Pazar günü saat 13.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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