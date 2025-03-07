Mersin'de şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Tarsus-Çamlıyayla kara yolunda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 KFJ 82 plakalı kamyonet şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 3 yaralı, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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