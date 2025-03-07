Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:03 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

        Tarsus-Çamlıyayla kara yolunda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 KFJ 82 plakalı kamyonet şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 3 yaralı, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        Mersinspor, Beşiktaş Fibabanka maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Mersinspor, Beşiktaş Fibabanka maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Bozyazı'da öğrencilere Yeşilay'ın çalışmaları ve önemi anlatıldı
        Bozyazı'da öğrencilere Yeşilay'ın çalışmaları ve önemi anlatıldı
        ÇBK Mersin - Bodrum Basketbol: 103-43
        ÇBK Mersin - Bodrum Basketbol: 103-43
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Mersin'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaralandı
        Mersin'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaralandı
        İki grup arasındaki kavgada boynundan bıçaklandı; o anlar kamerada
        İki grup arasındaki kavgada boynundan bıçaklandı; o anlar kamerada