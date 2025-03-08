Akkuyu NGS'nin kadın mühendisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gazetecilerle buluştu

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) kadın mühendisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Akkuyu NGS'de düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Basın Sekreteri ve İletişim Direktörü Vasiliy Korelskiy yaptı.

Toplantıda Akkuyu'da görev alan kadın mühendisler tecrübe ve deneyimlerini anlattı. Başarı öykülerinden bahseden mühendisler gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Etkinlik kapsamında, Akkuyu NGS inşaat sahası gezisi de düzenlendi.

Bu kapsamda gazeteci ve mühendisler santraldeki inşaat sahasından 200 metre yükseklikte bulunan ve ziyaretçilerin sahayı geniş görmesini sağlayan "seyir terası"nı, birinci güç ünitesinin önünü, bu ünitenin pompa istasyonunu ve eğitim merkezini gezdi.

Yetkililer, burada katılımcılara çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, AA muhabirine, Akkuyu NGS projesinde 4 bin kadının yer aldığını söyledi.

Tüm kadın çalışanlarla gurur duyduğunu anlatan Butckikh, "Kadın çalışanlarımız olduğu için mutluyuz, onlar çok kalifiye personeller. Rosatom işletmelerinde kadınların payı yüzde 33. Bu oran Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) verilerine göre dünya ortalamasından daha fazla. Dünya genelinde nükleer enerji sektöründe kadın çalışan oranı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde." diye konuştu.

Butckikh, çalışan kadınlardan 1700'ünün Türk, 2 bin 300'ünün ise Rus ve diğer ülke vatandaşları olduğunu dile getirdi.

Rosatom ve Akkuyu Nükleer'de cinsiyet ayrımının söz konusu olmadığını vurgulayan Butckikh, şunları kaydetti:

"Kadınlar yönetici pozisyonları da dahil olmak üzere farklı pozisyonlarda çalışıyorlar. Biz yeni çalışanlarımızı işe alırken adaptasyon, hazırlama ve eğitim süreçlerinde herkese aynı muameleyi gösteriyoruz. Dolayısıyla kadınlar da erkekler gibi farklı pozisyonlarda yer alabiliyor. Hem ödeme hem de çalışma şartları açısından herhangi bir ayrımcılık söz konusu değil."