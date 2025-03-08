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        Mersinspor, yarın Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek

        Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında yarın sahasında Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 08.03.2025 - 09:39
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        Mersinspor, yarın Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek
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        Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında yarın sahasında Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşacak.

        Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 13.00'te oynanacak maçta hakemler Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Kerem Yılmaz görev yapacak.

        Ligde çıktığı 19 maçta 30 puan toplayan Mersin ekibi 7. sırada bulunuyor. Beşiktaş Fibabanka ise 33 puanla 2. basamakta yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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