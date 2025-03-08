Mersinspor, yarın Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek

Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 13.00'te oynanacak maçta hakemler Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Kerem Yılmaz görev yapacak.

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